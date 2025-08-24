ਕਈ ਲੋਕ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਂਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਕਰੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਮਾਟਰ ਸੂਪ, ਦਾਲ, ਚਟਨੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ ਬੀਪੀ ਘਟਾਉਣ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਟਮਾਟਰ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਲੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੱਚੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਬੀਜ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਮਾਟਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। NIH ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਕਲੇਮੀਆ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਨੇਫਰੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਰੇਨਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆਕਸਲੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਮਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
