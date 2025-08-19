ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ... - CANCER CAUSING FOOD LIST

ਜ਼ੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CANCER CAUSING FOOD LIST
CANCER CAUSING FOOD LIST (Getty Image)


By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read

ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ?

ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ: ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੌਸੇਜ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਮੀਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਕਾਰਸਿਨੋਜਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਦਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਤੀ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ: ਫਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਣ ਨਾਲ ਐਕਰੀਲਾਮਾਈਡ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਏਅਰ-ਫ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗਰਿੱਲ ਕੀਤਾ ਮੀਟ: ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਗਰਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ HCAs (Heterocyclic Amines) ਅਤੇ PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbons) ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ DNA ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਰਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ: ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਲੇਟ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੁਫਾ, ਗਲਾ, ਲੈਰੀਨਕਸ, ਅਨਾੜੀ, ਲੀਵਰ, ਛਾਤੀ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ: ਇੰਸਟੈਂਟ ਨੂਡਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਰਗੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਐਡਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਜਾਂ ਓਟਸ ਉਪਮਾ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਗਏ ਪਕਵਾਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ।

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/diet

