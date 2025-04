ETV Bharat / health

ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣ ਲਓ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ - DOES TOO MUCH SALT AFFECT DIABETES

DOES TOO MUCH SALT AFFECT DIABETES ( Getty Image )

By ETV Bharat Health Team Published : April 14, 2025 at 3:10 PM IST 3 Min Read