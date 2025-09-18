ETV Bharat / health

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਂਝਪਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...

ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 18, 2025 at 4:37 PM IST

NUTRIENT DEFICIENCY IN WOMEN: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਊਰਜਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। (GETTY IMAGES)

ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਿਲ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਾਂਝਪਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

  • ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ: ਲੈਂਸੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ ਨੁਕਸ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਖੁਰਾਕ: ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਈਬੀਐਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਸਹੀ ਸਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਉਮਰ ਵੱਧਣਾ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਦਵਾਈਆਂ: ਐਸਿਡ ਰੀਡਿਊਸਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਇਨਿਹਿਬਟਰ, ਜਾਂ ਮੈਟਫਾਰਮਿਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। (GETTY IMAGES)

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ - ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਦਿਮਾਗੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਭੁੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ - ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੂਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ।
  • ਪੀਲੀਆ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ - ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਪੀਲੀਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  • ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਜਾਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜੀਭ - ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ, ਦੁਖਦੀ ਜੀਭ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ - ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਘਾਟ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

ਜਾਨਵਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ: ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਚਿਕਨ, ਟਰਕੀ, ਬੀਫ, ਮੱਛੀ (ਸੈਲਮਨ, ਟੁਨਾ, ਸਾਰਡੀਨ)

ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਪੌਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੋਜਨ: ਪੋਸ਼ਣ ਪੂਰਬ,ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਪੌਦਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ

ਸਪਲੀਮੈਂਟ: ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜੀਭ ਹੇਠਾਂ ਬੀ12, ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(Disclaimer: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

