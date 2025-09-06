ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ

ETV Bharat / health

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ BREAST CANCER ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਜਾਣੋ...

By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 6:02 PM IST

BREAST CANCER: ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਗੰਢ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਢ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਸੂਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਗੰਢ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਢ ਇਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਲ, ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਾਂਗ ਟੋਏਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕੱਛ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੰਢ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

  • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
  • ਛਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਜ
  • ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀਪਨ

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। BRCA1 ਜਾਂ BRCA2 ਜੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

  • 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
  • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ
  • ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
  • ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

  • ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਲ, ਮੋਟੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਛਿਲਕੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ
  • ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦਰਦ
  • ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(Disclaimer: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।)

