ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ "ਮੂਕ ਕਾਤਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ...
Published : September 21, 2025 at 2:43 PM IST
ORAL MICROBES AND PANCREATIC CANCER : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ "ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਸੋਜ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਤਾ
JAMA ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ NYU ਲੈਂਗੋਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਨੂੰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 3.5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
JAMA ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 122,000 ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 27 ਮੌਖਿਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ - 24 ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ 3 ਫੰਜਾਈ - ਜੋ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੋਰਫਾਈਰੋਮੋਨਸ ਗਿੰਗੀਵਾਲਿਸ, ਯੂਬੈਕਟੀਰੀਅਮ ਨੋਡਾਟਮ, ਅਤੇ ਪਾਰਵੀਮੋਨਸ ਮਾਈਕਰਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਤੱਕ ਨਿਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੰਡ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)