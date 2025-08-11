ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਵਰੀ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਪਸਿਨ ਵਰਗੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਿਡ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਐਸਿਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੁਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੁਲੀ
ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੂਣ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ pH ਮੈਨੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਵੋ ਕੈਪਸੂਲ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਤਰੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਡਾ. ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯਾਰਲਾਗੱਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬੀਨਜ਼, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਦਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਯਾਰਲਾਗੱਡਾ
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੀ ਲੱਸੀ ਪੀਓ। ਲੱਸੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਸਿਡ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਲੱਸੀ ਵਿੱਚ ਖਾਰੀਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਕਾਰਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ 'ਰਾਜੋ-ਡੀ' ਅਤੇ 'ਜ਼ੈਂਟੈਕ' ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਦਤਾਂ
- ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਨਾਸ਼ ਨਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
