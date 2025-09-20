ਕੀ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਸੇਬ ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਰ
ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਨੂੰ ਸੇਬ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
Published : September 20, 2025 at 7:27 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਇਸ ਸਾਲ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਬ ਖਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ "ਇੱਕ ਸੇਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ" ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਬ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਲੋਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸਦੀ ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਸੇਬ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਨੀ ਸਮਿਥ) ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੇਬ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
“An Apple a Day Keeps the Doctor Away” ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਬਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ।
"ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੇਬ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਲਾਗ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" - ਡਾ. ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਿਮਲਾ (ਡੀਡੀਯੂ) ਦੇ ਡਾਕਟਰ
ਡੀਡੀਯੂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਲੋਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੇਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਬ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਹੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸੇਬ ਖਾਓ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਅਨਾਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।"
ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ:
- ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕ ਨਾਲ ਖਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਬ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਸੇਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ—ਖੁਰਾਕ, ਨੀਂਦ, ਕਸਰਤ, ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ—ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਸੇਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ" ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਐਲਰਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਸੰਭਵ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਢੁਕਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਕਸਰਤ, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।