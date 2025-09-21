ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
Alzheimer Symptoms and Treatment: 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Published : September 21, 2025 at 3:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਫਸਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 40 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
- ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, AIIMS ਸ਼ਿਮਲਾ
ਆਮ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ?
ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ "ਭੁੱਲਣਾ" ਅਤੇ "ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ" (ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਆਮ ਭੁੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭੁੱਲਣਯੋਗਤਾ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਕੀ ਹੈ?
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਏਮਜ਼
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਲੱਛਣ
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
- ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਾਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
- ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਵੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ?
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 50% ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਲੋਕ
ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ।
- 7-8 ਘੰਟੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਖੰਡ-ਚਰਬੀ, ਓਮੇਗਾ-3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ) ਖਾਓ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੇਲੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਸੁਡੋਕੁ) ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਲੋਕ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"