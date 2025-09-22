ਅਸਾਮ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ
ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 22, 2025 at 5:38 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਹਿਲੀਪਾਰਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰੂਸਜਾਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀ ਸਕਾਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਚ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਅਮਰ ਗੀਤ, "ਮਾਇਆਬਿਨੀ ਰਾਤਿਰ ਬੁਕੁਟ" ਗਾਇਆ।
The Final Journey of #BelovedZubeen https://t.co/aHLZSzBIb2— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025
ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ
ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਿਮਾ ਗਰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
The Final Journey of #BelovedZubeen. https://t.co/ZVWikiPU5u— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
ਜ਼ੁਬੀਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਪਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਮਰਕੁਚੀ ਦੇ ਹਾਟੀਮੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਸਾਂਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਦੇਹ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"
ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਹਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋਰਹਾਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
Zubeen- A messenger of unity 🕊️— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
Zubeen's songs touched countless lives in India and beyond. This is reflected in how H.E The King of Bhutan sent a special representative to pay tributes to #BelovedZubeen.
He was truly a global phenomenon, gone too soon! 💔 pic.twitter.com/qS7Dw9EAKs
23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
If there was one visual that captures the essence of the word “sea of humanity” - this would be it#BelovedZubeen pic.twitter.com/rLQvb7CazN— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 21, 2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"