ETV Bharat / entertainment

ਅਸਾਮ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ZUBEEN GARG ANTIM VIDAI
ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ((IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਹਾਟੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਾਹਿਲੀਪਾਰਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰੂਸਜਾਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀ ਸਕਾਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਕੱਚ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਅਮਰ ਗੀਤ, "ਮਾਇਆਬਿਨੀ ਰਾਤਿਰ ਬੁਕੁਟ" ਗਾਇਆ।

ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਈ

ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਿਮਾ ਗਰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਰਿਮਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।" ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ੁਬੀਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਨਪਾਰਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੋਮਰਕੁਚੀ ਦੇ ਹਾਟੀਮੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਸਾਂਗ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾਪੁਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੀ ਦੇਹ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।"

ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਰਹਾਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋਰਹਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੋਰਹਾਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।

23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ

ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG FUNERALZ ZUBEEN GARG DEATHਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗZUBEEN GARG ANTIM VIDAI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਿਹੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ

ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਅਨੌਖੇ ਪੰਡਾਲ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਦੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Apple ਵਲੋਂ ਫੋਲਡੇਬਲ iPhone? ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.