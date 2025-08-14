ਪਟਿਆਲਾ: ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਓਟੀਟੀ 3 ਫੇਮ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Patiala, Punjab: Patiala court has summoned YouTuber Armaan Malik and his wives Payal and Kritika on September 2, following a petition alleging he has four marriages, violating the Hindu Marriage Act.— IANS (@ians_india) August 13, 2025
Petitioner Advocate Davinder Rajput says, " i first filed a case against payal… pic.twitter.com/op2HWGKClJ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।'
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਟਿਊਬ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉੱਪਲਬਧ ਹਨ।'
ਦਵਿੰਦਰ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 'ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਕੌਣ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ?
ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਉਹ 21 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਓਟੀਟੀ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ।
