ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ- ਸ਼ੋਅ ਆਫ...

Published : September 12, 2025 at 12:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ' ਹੈ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਚਰਡ ਮਿੱਲ ਆਰਐਮ 57-03 ਡਰੈਗਨ ਟੂਰਬਿਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ celebwatchspotter ਨਾਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
celebwatchspotter ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਔਜਲਾ ਆਨ ਟਾਪ।" ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੇਰ' ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ 'ਰੀਪਲੇ' ਦੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੀਤ 'ਰੇਂਜ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕ' ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ, ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ, ਆਨ ਟਾਪ, 100 ਮਿਲਿਅਨ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਪਲੇਅਰਸ, ਬਚਕੇ ਬਚਕੇ, ਹਿੰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
