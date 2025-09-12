ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੋਲੇ- ਸ਼ੋਅ ਆਫ...

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ।

SINGER KARAN AUJLA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ' ਹੈ।

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 20.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਚਰਡ ਮਿੱਲ ਆਰਐਮ 57-03 ਡਰੈਗਨ ਟੂਰਬਿਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ celebwatchspotter ਨਾਮ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

SINGER KARAN AUJLA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Instagram)

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

celebwatchspotter ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਘੜੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਔਜਲਾ ਆਨ ਟਾਪ।" ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੇਰ' ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ 'ਰੀਪਲੇ' ਦੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਗੀਤ 'ਰੇਂਜ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਕ' ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੌਬਾ-ਤੌਬਾ, ਵਿਨਿੰਗ ਸਪੀਚ, ਆਨ ਟਾਪ, 100 ਮਿਲਿਅਨ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ, ਪਲੇਅਰਸ, ਬਚਕੇ ਬਚਕੇ, ਹਿੰਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SINGER KARAN AUJLA WATCH PRICESKARAN AUJLA AMERICAN TV DEBUTRM 57 03 DRAGON TOURBILLONਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾSINGER KARAN AUJLA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

Ghibli ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nano Banana AI ਟ੍ਰੈਂਡ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਣਾਓ 3D ਫੋਟੋਆਂ

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ ! ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.