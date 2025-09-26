ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੱਥੋਪਾਈ? ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ '51 ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੇਜ਼' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 'ਮਾਫ਼ੀਆ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 1:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ '51 ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੇਜ਼' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ 'ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੀਤ 'ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੂੰ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ '51 ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੇਜ਼' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਅਤੇ ਨਰਗਿਸ ਫਾਖਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਰੀਅਨ ਪਰਮਾਰ Y80 ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਟੋਰੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇਜ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੀਤ 'ਮਾਫ਼ੀਆ' ਨੂੰ 468,578 ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਜੈਸਾ ਹੈ...ਲਵ ਯੂ ਯੋ ਯੋ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਲੂਪ 'ਤੇ... ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ...ਤੀਜੀ ਵਾਰ...ਬੂਮ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਕਿਤਨੋ ਕੇ ਬਚਪਣ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੂ ਮੈਂ...ਯੇ ਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨੋਂ ਕੋ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਆ।"
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ', 'ਅਕਾਊਂਟਸ', 'ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ', 'ਲਵ ਡੋਸ', 'ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ', 'ਲੂੰਗੀ ਡਾਂਸ', 'ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ', 'ਮੱਖਣਾ', 'ਦਿਲ ਚੋਰੀ', 'ਕੇਅਰ ਨੀ ਕਰਦਾ', 'ਆਓ ਰਾਜਾ', 'ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈੱਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
