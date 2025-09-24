ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 9:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ '51 ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੇਜ਼' ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ 51 GLORIOUS DAYS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਕਲਿਸਟ ਹੈ !! 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ '51 ਗਲੋਰੀਅਸ ਡੇਜ਼' ਵਿੱਚ 51 ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਫ਼ੀਆਂ', 'ਆਦਤ' ਫੀਚਰਿੰਗ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ, 'ਨਾਮ ਹਨੀ ਸਿੰਘ', 'ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਤੀਆਂ', 'ਰਾਤ', 'ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਰਿਚ', 'ਪਾਵਰ ਮੂਵਜ਼', 'ਬਰਡਸ', 'ਸਿਟੀ ਗਰਲ', 'ਡੈਡੀ', 'ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਯੂ', 'ਪੈਸਾ ਅੰਨੇ ਵਾ', 'ਖੈਰ', 'ਮਾਈ ਵਿਸ਼', 'ਪਾਪੀ', 'ਕੈਂਡੀ ਸ਼ੂਗਰ', 'ਜਾਨ', 'ਚਿਪਕ ਕੇ', 'ਗਲੋਰੀਅਜ਼ ਡੇਜ਼' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ
ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਦੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਜੇਕਰ ਰੈਪਰ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ', 'ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ', 'ਅਕਾਊਂਟਸ', 'ਦੇਸੀ ਕਲਾਕਾਰ', 'ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ', 'ਲੂੰਗੀ ਡਾਂਸ', 'ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ', 'ਮੱਖਣਾ', 'ਦਿਲ ਚੋਰੀ', 'ਲਵ ਡੋਜ਼', 'ਕੇਅਰ ਨੀ ਕਰਦਾ', 'ਆਓ ਰਾਜਾ', 'ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈੱਗ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-