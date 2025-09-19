'ਯਾ ਅਲੀ' ਗੀਤ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 52 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ੁਬਿਨ 'ਨੌਰਥਈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
Renowned singer Zubeen Garg dies in Singapore, say organisers of Northeast Festival pic.twitter.com/uwZ08Gmxho— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
ਨੌਰਥਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ
ਨੌਰਥਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
হে শিল্পী, তোমালৈ অশ্ৰুসিক্ত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি..— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) September 19, 2025
অমৰ কণ্ঠ হৈ সকলোৰে হৃদয়ত ৰৈ যাব জুবিন গাৰ্গ।
The immortal voice will remain in everyone's heart, Zubeen Garg. pic.twitter.com/u3YahOomf8
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਇੱਕ ਅਮਰ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। "
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ - ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਇਕ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।"
I am devastated and in disbelief. May his soul rest in peace.. #ZubeenGarg— ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) September 19, 2025
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਬਾਰੇ
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ "ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਾਕਸਟਾਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬੀਨ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਾਮੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਚਾਰਟ-ਟੌਪਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 2006 ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ "ਯਾ ਅਲੀ" ਅਤੇ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ "ਕ੍ਰਿਸ਼ 3" ਦਾ "ਦਿਲ ਤੂ ਹੀ ਬਾਤਾ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
শব্দ আজি নিজেই নিজত আবদ্ধ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 19, 2025
Today Assam lost one of its favourite sons. I am in a loss of words to describe what Zubeen meant for Assam. He has gone too early, this was not an age to go.
Zubeen's voice had an unmatched ability to energise people and his music spoke directly to…
ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੇ ਢੋਲ, ਗਿਟਾਰ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਵੀ ਵਜਾਏ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਟਰੈਕਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬਿਹੂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।
