ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਟੂਲੇ', ਜੋ ਉਹ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।
'ਪੀਬੀ 13 ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
'ਵੇਸਣ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕੇ, ਘਰੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਆੜੂ ਫੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਝੂਟਾ ਲਿਆ, ਟੈਂਪੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਯੁਵਰਾਜ ਇੰਦੋਰੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਚੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ', 'ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ', 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ', 'ਬੂ ਮੈਂ ਡਰਗੀ', 'ਗੋਲ ਗੱਪੇ', 'ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ', 'ਫੁੱਫੜ ਜੀ', 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ', 'ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
