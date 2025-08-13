ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ - RAJU VERMA

ਲੇਖਕ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Writer Raju Verma
Writer Raju Verma (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 10:44 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਮ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਲੇਖਕ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਟੂਲੇ', ਜੋ ਉਹ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਗੇ।

'ਪੀਬੀ 13 ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਅਤੇ 'ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੇਕਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਵੇਸਣ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ, ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕੇ, ਘਰੋਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਆੜੂ ਫੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਝੂਟਾ ਲਿਆ, ਟੈਂਪੂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਯੁਵਰਾਜ ਇੰਦੋਰੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਨਮੋਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜੂ ਵਰਮਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡ ਚੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ', 'ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ', 'ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ', 'ਬੂ ਮੈਂ ਡਰਗੀ', 'ਗੋਲ ਗੱਪੇ', 'ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ', 'ਫੁੱਫੜ ਜੀ', 'ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ', 'ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

