ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿਨੇਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ' ( 2002) ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਮਦਾ ਲੇਖਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਸੀਬੋ' (1993), 'ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਤਨਾਂ ਦਾ '(2004), 'ਦਿਲ ਅਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ' (2006), 'ਮਿੱਟੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ' (2007 ), 'ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ' (2009), 'ਯਾਰਾਂ ਓ ਦਿਲਦਾਰਾਂ' (2009) 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ' (2012) ਅਤੇ 'ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਵਾਰਿਸ'(1988) ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਟਾਰਰ 'ਜੀਨੇ ਦੋ' (1990) ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੇਖਕ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਾਨ ਐਕਟਰ ਮਰਹੂਮ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਕਲਿੰਗਾ' ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਰ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਉਕਤ ਐਵਾਰਡ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
