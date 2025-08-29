ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਇੱਕਲਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਵਿਆਹੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ
ਅਕਸਰ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।"
ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਉਸ ਸਮੇਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਅੰਗਰੇਜ਼', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਬਾਗੀ', 'ਅਰਦਾਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਵੋਤਮ ਨੇਗੈਟਿਵ ਰੋਲ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
