ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ? ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਸਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ (Instagram)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਨਿਸ਼ਾਂਚੀ" ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ', 'ਬਲੈਕ ਫ੍ਰਾਈਡੇ', 'ਰਮਨ ਰਾਘਵ 2', 'ਅਗਲੀ' ਅਤੇ 'ਦੇਵ' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ. ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ "ਨਿਸ਼ਾਂਚੀ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਤਾਰੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਪੈਕ ਐਬਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਚੁਸਤ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੌੜਨ, ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇਰੇ ਨਾਮ' ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਨਿਸ਼ਾਂਚੀ' ਬਾਰੇ

'ਨਿਸ਼ਾਂਚੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਠਾਕਰੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਿਆ।

ਅਨੁਰਾਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।"

ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਥੋਪਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।"

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਨੁਰਾਗ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਕੁੜੀ-ਨੇਕਸਟ-ਡੋਰ" ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਔਰਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨੰਬਰ ਗੇਮ

ਅਨੁਰਾਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗਜਨੀ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬਣੋ

ਅਨੁਰਾਗ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮੋਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਬਾਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਮੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਸੇਤੂਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਿਆ'।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਸ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।"

