ਇਸ 'ਦੇਸੀ ਮੁੰਡੇ' ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਅੱਜ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਲਈ ਐਂਟਰੀ - MRIDUL TIWARI

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ
ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ (Photo: Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 1:38 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ''ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ' ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ।

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਬਾਰੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਦੇਸੀ ਛੋਰਾ?

ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਜਲਵਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾ।' ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ?

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਬਨਾਮ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਮੱਗਰੀ

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ

8 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਗਏ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਰਕਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇਗਾ।

