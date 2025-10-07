ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ
ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਗਾ ਚੁੱਕੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 1:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਲੀ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 122 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕੰਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ। ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਗਾਏ ਕੁਝ ਗੀਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ: ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਗਾਏ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 'ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਮਾਹੀਆ' ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਾਅ ਲਈ ਤੈ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ: 'ਲਾਅ ਲਈ ਤੈ ਮੁੰਦਰੀ ਮੇਰੀ' ਗੀਤ ਵੀ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ: ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੀਤ 'ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ' ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਧਾਨੀਆ: 'ਮਧਾਨੀਆ' ਗੀਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚਰਖਾ: ਮੈਥਿਲੀ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਚਰਖਾ' ਗਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-