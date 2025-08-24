ਫਰੀਦਕੋਟ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਆਈਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਚਿਹਰਿਆ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋ-ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ, ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ, ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ, ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
ਫਿਲਮਫ਼ੇਅਰ ਐਵਾਰਡ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਅਧੀਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਐਕਟਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀਆ ਟਰੱਕ ਨੀ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਦਕਿ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ 'ਸ਼ਾਇਰ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ 'ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ, 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ' ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਚੁਆਇਸ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ (ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ) ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ (ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ) ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ (ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ) ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ (ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀ) ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁਡੈਲ ਟੱਕਰੀ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰਨਾਂ ਅਵਾਰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ 'ਸੋਲਫੁੱਲ ਭੂਲੀਏ ਕਿਵੇ' (ਸ਼ਾਇਰ) ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਜਦਕਿ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਹਾਣੀ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ, ਸੰਵਾਦ, ਪਿਛੋਕੜ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦਕਿ 'ਸ਼ਾਇਰ' ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਵਾਰਡ ਅਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ।
