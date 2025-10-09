ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ?

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਘਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ?
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ।
Published : October 9, 2025 at 11:31 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10:55 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ," ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ" ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਦਤ
ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੀਤ 'ਮੇਰਾ ਦਿਲ' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰੀ' ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਟੇਜ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਟਾਰ ਅਕਸਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
