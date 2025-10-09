ETV Bharat / entertainment

"ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Photo: Facebook @ rajvir jawanda)
October 9, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਵੇਰ...ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਵੀ ਹੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਰਮ...ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੁਲ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡ ਗਿਆ।

