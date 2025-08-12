ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਸ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਕੁਕੂ ਕੀ ਕੁੰਡਲੀ" ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਨ-ਟਾਈਟਲ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਤੌਰ ਲੀਡਿੰਗ ਅਦਾਕਾਰਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਕੁਨ ਬੱਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ 'ਖੁਫੀਆ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਕੁਨ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਏਕ ਮੈਂ ਔਰ ਏਕ ਤੂ', 'ਕਪੂਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼', ਅਤੇ 'ਗਹਿਰਾਈਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਪਕਮਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੀ2'
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਭੂਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼' ਨਾਲ ਸਰਾਹਣਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਹਿੰਦੀ 'ਜੀ2' ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਵੋਹ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸ਼ਨਸ਼ੇਸ਼ਨਲ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਅਤੇ ਨੋ 'ਐਟਰੀ 3' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਕਟ੍ਰੈਸਸ ਫੇਹਰਿਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਵਾਮਿਕਾ ਇਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੀ "ਕੁਕੂ ਕੀ ਕੁੰਡਲੀ" ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਭੁਵਨ ਬਾਮ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ -ਕਾਮੇਡੀ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਖ਼ਣ ਕੁਨਾਲ ਅਨੇਜਾ ਅਤੇ ਮੋਹਕ ਅਨੇਜਾ ਕਰਨਗੇ।