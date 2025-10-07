ETV Bharat / entertainment

ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਮੇਰਾ ਸਿਰ...

ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

VIJAY DEVERAKONDA HEALTH UPDATE
ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 2:27 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੀ ਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੋਗੁਲੰਬਾ ਗਡਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਟਾਪਰਥੀ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੋਲੇਰੋ ਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੀ ਲੈਕਸਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਕਾਰ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬੀਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜੇ ਦੀ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ।"

VIJAY DEVERAKONDA HEALTH UPDATE
ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ (Instagram)

ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਲੈਕਸਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਕੋਲ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਉਡੀ ਜਨਾਰਧਨਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸਾਂਕ੍ਰਿਤਯਾਯਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'VD14' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੌਤਮ ਤਿਨਾਨੂਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਕਿੰਗਡਮ' ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ।

