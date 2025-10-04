ਵਿਜੇ-ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ

ਵਿਜੇ-ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ
ਵਿਜੇ-ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 1:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ, ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜ੍ਹੇ ਆਏ।
ਗੀਤਾ ਗੋਵਿੰਦਮ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਅਰ ਕਾਮਰੇਡ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਡੇਟਿੰਗ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਜੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ?
ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਰੈੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ₹15 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹50 ਤੋਂ ₹70 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $700 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਲੇਬਲ ਰਾਉਡੀ ਕਲੱਬ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ₹61.48 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $614 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇੱਕ BMW 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਕੋਲ ₹75 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $750 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਮਸਟੈਂਗ, ₹85 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $640 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ XC90, ਅਤੇ ₹64 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $640 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ।
ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਮੰਦਾਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ₹4 ਤੋਂ ₹8 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਪਾ 2 ਲਈ ₹10 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ) ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਕੂਰਗ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਹੈ। ਰਸ਼ਮੀਕਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਸੀ-ਕਲਾਸ, ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਇਨੋਵਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਡੀ Q3 ਹੈ।