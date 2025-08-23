ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਗਸਤ ਦੀ ਉਹ ਸਵੇਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਹਸਾਇਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੀਡੀਓ
ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਾਫਾਰਮ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੋ ਪਾਪਾ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੜਬ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਜਲਦ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਿੱਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰੇਦਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਗਜ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਰੇਦਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰਮਦੀਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਖਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ 2013 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਟੂਪਿਡ 7' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
