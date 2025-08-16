ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ"...ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਹੁਣ 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਹੀਰੋਇਨ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਖਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
'ਓਮਜੀ ਕੇਐਨਸੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਯੂਐਂਡਆਈ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 'ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਹਾਸਿਆ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸ਼ਿਤਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਅਗੇਨ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਮੇਡੀ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਹਾਸਰਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 07 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
