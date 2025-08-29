ETV Bharat / entertainment

ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਇਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ, ਬੋਲਿਆ-ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ... - SARDAR SOHI

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

Sardar Sohi
Sardar Sohi (Photo: screen Grab/ Facebook)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ

ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 'ਸਰਹੱਦ', ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਸਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਬਾਰੇ

ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਧੂਰੀ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ 'ਬਾਗੀ', 'ਦਿ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ', 'ਅਰਦਾਸ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ

ਬੀਤੀ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਸੀ 'ਸਰਹੱਦ', ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਸਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਭੋਗ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਬਾਰੇ

ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਧੂਰੀ ਨੇੜੇ ਪਲਾਸੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ 'ਬਾਗੀ', 'ਦਿ ਲੀਜੈਂਡ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ', 'ਅਰਦਾਸ', 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ', 'ਅੰਗਰੇਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸੋਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1986 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

JASWINDER BHALLA FUNERALSARDAR SOHI CRIED VIDEOਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਰੋ ਪਏSARDAR SOHI FILMSSARDAR SOHI

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਰਵੀ ਯੋਗ 'ਤੇ ਕਰੋ ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.