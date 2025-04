ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕਦਮ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ - SAUNKAN SAUNKANAY 2 TEASER OUT

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ( Photo: Special Arrangement )

Published : April 21, 2025 at 11:18 AM IST | Updated : April 21, 2025 at 11:24 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2', ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। "ਨਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜਤਿਨ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ-ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

