ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ - PIND TO PARLIAMENT SHOOTING

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 1:47 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ', ਜੋ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।

'ਬ੍ਰਿਤ ਐਂਟਰਟੈਨਮੈਂਟ ਫਿਲਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਕੋਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ ਅਤੇ ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Photo: Special arrangement)

ਡਾਕਟਰ ਗੁਨਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਕੋਹਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੈਮਰਾਬੱਧਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਓਪੀ ਬਿੱਟੂ ਗਿੱਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਉਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ।

