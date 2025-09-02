ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ, ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ - POLLYWOOD NEWS

ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।

punjabi web series
punjabi web series (Photo: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 2, 2025 at 10:42 AM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗੈਵੀ ਡਸਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਜਦ ਮਿਲਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ' ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਘੁੰਮਣ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਇਹ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵੇਗਾ।

ਗੈਵੀ ਡਸਕਾ
ਗੈਵੀ ਡਸਕਾ (Photo: Special arrangement)

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪੁਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ', 'ਸੱਸ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ', 'ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਮਾਹੀਆ' ਅਤੇ 'ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ
ਪ੍ਰੀਤ ਘੁੰਮਣ (Photo: Special arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਗੈਵੀ ਡਸਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

