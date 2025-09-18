ETV Bharat / entertainment

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ? ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

NIKKA ZAILDAR 4 TRAILER
'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ (Instagram)
Published : September 18, 2025 at 12:50 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 1:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ... ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਐਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨਮ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਕਾਮੇਡੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2' ਅਤੇ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਮੀ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੇਰ ਬੱਗਾ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3', 'ਪੁਆੜਾ', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੰਗ ਦਾ ਨਾਪ', 'ਜੁੱਤੀ', 'ਕਾਲਾ ਸੂਟ', 'ਰਾਜਾ ਜੱਟ', 'ਜੱਟੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Last Updated : September 18, 2025 at 1:50 PM IST

