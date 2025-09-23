ETV Bharat / entertainment

ਵੱਡੀ ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?

ਸਾਊਥ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

KANTARA CHAPTER 1 TRAILER RELEASE
'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 4:02 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2025 ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੀਕਵਲ (ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1) ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਂਬਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼

ਹੋਂਬਲੇ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:45 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਮੋਹਕ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਚੰਗਿਆਈ-ਬਦਨਾਮ-ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ, ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭੂਤ ਕੋਲਾ ਰਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਂਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਵੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਂਬਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਚਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਕਾਂਤਾਰਾ: ਚੈਪਟਰ 1' ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਇੱਕ ਸੀਕਵਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

