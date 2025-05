ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਇੰਨੀ ਹੈ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੋਰ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਫੀਸ - PUNJABI ACTRESSES

Top Highest Paid Punjabi Actresses ( Photo: Instagram @ Punjabi Actresses )

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟ, ਸਫ਼ਲ ਵਪਾਰਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਫੀਸ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ 150 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ 50 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ 41 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ 25-35 ਕਰੋੜ 60-80 ਲੱਖ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ 82 ਕਰੋੜ 50-60 ਲੱਖ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ 25-30 ਕਰੋੜ 40-50 ਲੱਖ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ 10-25 ਕਰੋੜ 38-40 ਲੱਖ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ 4.5 ਕਰੋੜ 30-80 ਲੱਖ ਮੈਂਡੀ ਤੱਖੜ 14 ਕਰੋੜ 12-17 ਲੱਖ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਫਿਲਮ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫਲਾਪ ਫਿਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂ ਸੋਲਾਹ ਬਰਸ ਕੀ' ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਸ਼' ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2' ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਲਮ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਮੁੰਬਈ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਏਅਰ ਹੌਸਟੈੱਸ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ...ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਸੀਨਾ ਮਾਲਕਣ ਹੈ। ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਟੀਵੀ ਲੜੀ "ਟਸ਼ਨ-ਏ-ਇਸ਼ਕ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ "ਹਨੀਮੂਨ" ਵਰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬਦਨਾਮ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।

