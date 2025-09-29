ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ, ਕਿਹਾ- ਆ ਰਿਹਾ...

ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਕਰਨਗੇ।

BOBBY DEOL
ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ (Instagram)
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ 2025 ਦਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨਗੇ। ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਹਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।"

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੌਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, "ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ" ਦੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ "ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਸਾ, ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

