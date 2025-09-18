'ਦਿ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਹਾ-ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ...
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ।
ਮੁੰਬਈ: ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਦਿ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਚਮਕਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ: ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।"
ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।"
'ਦਿ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ' ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਸਮਾਨ ਸਿੰਘ (ਲਕਸ਼ਯ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਪਰਵੇਜ਼ (ਰਾਘਵ ਜੁਯਾਲ), ਤਿੱਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਨਿਆ (ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਰਿਵਾਰ: ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ ਅਵਤਾਰ (ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ), ਮਾਂ ਨੀਤਾ ਸਿੰਘ (ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਰਜਤ ਸਿੰਘ (ਵਿਜਯੰਤ ਕੋਹਲੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮੀ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਲਕਸ਼ਿਆ, ਸਹਿਰ ਬਾਂਬਾ, ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਰਾਘਵ ਜੁਆਲ, ਅਨਿਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜਯੰਤ ਕੋਹਲੀ ਹਨ। ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਮਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
