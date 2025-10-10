ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ, ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੇਂਟ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ, ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੇਂਟ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2025 at 12:46 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਹਰਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਣਾਂਮੂਹੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 52 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅਜ ਦੇ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨੇਹ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: