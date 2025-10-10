ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ, ਇਕੱਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭੇਂਟ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ (Photo: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Photo: Special Arrangement)

ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਹਰਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਣਾਂਮੂਹੀ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ (Photo: Special Arrangement)
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ (Photo: Special Arrangement)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 52 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅਜ ਦੇ ਕਮਿੱਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨੇਹ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ
ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ (Photo: Special Arrangement)

ਉਕਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਭਰੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJVIR JAWANDA DEATH NEWSਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤRAJVIR JAWANDA SHOWSRAJVIR JAWANDA SONGSRAJVIR JAWANDA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.