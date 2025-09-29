ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਜਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
Published : September 29, 2025 at 10:00 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਫੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਸ਼ੁੱਭ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭ ਖੁਦ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਬਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 19.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 147 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCCI ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ BCCI ਨੇ x 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। BCCI ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"3 Blows, 0 Response। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ।"
