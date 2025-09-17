ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਦ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

CELEBRITIES HELPING PUNJAB FLOODS
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ (Instagram)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 17, 2025 at 3:51 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਮਾ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ (ETV Bharat)

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੰਬਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ 15 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਪਰ ਗਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਫਿਲਮ ਲੇਖਕ ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗਾਮਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਟਾਪੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਹੰਬਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?

ਹੰਬਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਅੱਜ ਅਸੀ ਪਿੰਡ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੰਭਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।"

ਕਲਾਕਾਰਾ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਗਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਹਮਦ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਰਾਜੋਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

