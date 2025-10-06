ETV Bharat / entertainment

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਤਬਾਹ? ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।

EK DEEWANE KI DEEWANIYAT
ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਮੁਹੱਬਤ, ਨਫਰਤ, ਇਬਾਦਤ, ਚਾਹਤ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ... ਟ੍ਰੇਲਰ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ"

'ਅੰਸ਼ੁਲ ਗਰਗ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਨ ਜ਼ਾਵੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਲ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

