ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਗੇ ਇਸ਼ਕ? ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਗੇ ਇਸ਼ਕ? ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 30, 2025 at 4:00 PM IST|
Updated : September 30, 2025 at 4:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
'ਗੋਲਡਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਤਨੂ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਨੂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਨਾਜੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ!" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਤਨੂ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁਲਟ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਨਵ ਲਹਿਲ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਰਾ', 'ਲਹੌਰੀਆਂ', 'ਵਾਰ', 'ਜਨਮ', 'ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ', 'ਇਸ਼ਕ', 'ਤੇਰੀ ਆ', 'ਕੰਮ ਜੱਟਾ ਦੇ', 'ਤੇਰਾ ਹੱਥ', 'ਤੇਰੇ ਲਈ', 'ਤਸਵੀਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
