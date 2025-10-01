ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
October 1, 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਨੈਸ਼ਲਨ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਾਹ... ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ! ਟ੍ਰੇਲਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।"
'ਜੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵੀਐਚ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਕੱਲ੍ਹ ਡਬਲ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਤਾਨੀਆ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੁਰਜੱਜ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆਂ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
