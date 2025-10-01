ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬਦਲੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਣੀ ਸਟਾਰ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

Punjabi RAPPER PARAM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ (Instagram)
Published : October 1, 2025 at 3:42 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 19 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

19 ਸਾਲਾਂ ਪਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 'That Girl' ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। 'That Girl' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 'That Girl' ਗਾਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 'That Girl' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ," ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਦਾ ਗੀਤ 'That Girl' ਇੱਕ Airbnb ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਰੈਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਖੁਦ ਲਿਖਦੀ ਅਤੇ ਗਾਉਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਮ ਦੇ 'That Girl' ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ... ਪਰਮ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨਿੰਜਾ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਜੀ ਖਾਨ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

