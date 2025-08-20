ETV Bharat / entertainment

ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਦਾ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ - MAA JAYE UPCOMING SONG

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਦਾ ਗੀਤ 'ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ' ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

(Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 5:31 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ' ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। '1212 ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇਸੀ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਨਿਧੀ ਚੌਹਾਨ, ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਅਤੇ ਚੋਰਸ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੈਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Maa Jaye Upcoming Song
Maa Jaye Upcoming Song (ETV Bharat (Special Arrangements))

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਗੀਤਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖੰਨੇਵਾਲਾ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜਿੰਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਹਿਮਤ ਰਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ

'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਜਾਏ' ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਵਿਜ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੋਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਨੀਅਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

