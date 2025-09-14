'ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਫਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ', ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਨੇ 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਹਰ ਕਰੋ' ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 14, 2025 at 11:14 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓ 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਹਰ ਕਰੋ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੇਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਉਦੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਇਆ, ਕਿਉਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਗੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਹਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਰਦ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਵਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਜਿੰਦ ਕਾਹਲੋ ਵੱਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਹਰ ਕਰੋ" ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਤੱਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ 'ਚੋ ਉਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹਾਦਰਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਬੱਲ ਅਤੇ ਰਬਾਬ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੱਲੋ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
