ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇਸੀਈ ਧਨੋਆ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ROOH DA HAANI
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 12, 2025 at 11:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜੇਸੀਈ ਧਨੋਆ ਹੁਣ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

'ਫੈਂਸੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਮੋਹਕ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਉਪਿੰਦਰ ਮਠਾੜੂ, ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Rooh Da Haani
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' (Special Arrangement)

ਮਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਸੀਈ ਧਨੋਆ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਸਾਰਿਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ।

ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੂਠਾ ਸ਼ੇਡ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

Rooh Da Haani
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' (Special Arrangement)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

RANA RANBIR UPCOMING FILMROOH DA HAANIਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀJCEE DHANOA FIRST DIRECTORIAL FILMRANA RANBIR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ? ਅਸਾਨ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਜੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਰੁੰਤ ਜਾਣ ਲਓ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.