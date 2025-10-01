ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਰੋ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਰੋ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ (ETV Bharat (Special Arrangement))
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਫ ਬੀਟ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਰੋ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਕਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਅਤੇ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਬੰਦਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਐ ‘ਤੇ ਪਸਟੌਲ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ' ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਰੋ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਭੰਗੂ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਗੁਰੀ ਤੂਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵੱਡਾ ਸਰਾਓ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸਮਰਿਤੀ ਓਬਰਾਏ, ਹਰਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੂਪ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਰੋ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ (ETV Bharat (Special Arrangement))

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੀ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

