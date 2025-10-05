ETV Bharat / entertainment

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੂਜੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਗੱਭਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁਟਿਆਰ? ਜਾਣੋ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 4:14 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ "ਵੀਕਐਂਡ ਕਾ ਵਾਰ" ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੌਰਾਨ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ?"

ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੌਣ ਹੈ?" ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ?"

ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਸੀਜ਼ਨ 19 ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੌਣ ਹੈ?

ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਤੀ ਚਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 15 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਰ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਚਾਹਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ।

ਉਹ ਫੇਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2014 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਫੋਟੋਜੈਨਿਕ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਜੀਨੀਅਸ (2018) ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪਸ਼ਮੀਨਾ (2022) ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

